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طرابلسي: وزراء ونواب "التيار" مستعدون للتحقيق الجنائي في "الطاقة"

4
JANUARY
2023
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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي إلى أن هناك بحثًا بالمشاريع التي يمكن أن تكون حيوية والمشاريع التي يمكن تأجيلها لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أن البحث يعود للخبراء الدستوريين بمسألة الطعن بالمراسيم الصادرة عن رئاسة الحكومة.

وشدّد طرابلسي، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، على أن من مصلحة مستشار رئيس الحكومة أن يقول إن المراسيم دستورية. وردًّا على سؤال، أكّد أن وزراء ونواب "التيار الوطني الحر" مستعدون للتحقيق الجنائي في وزارة الطاقة.

وعن مبادرة النائب جبران باسيل الرئاسية، قال طرابلسي إنها قد أحرزت تقدّمًا ومن جهة "التيار" سوف يتم إعلان بعض أسماء المرشحين.

واعتبر أن يمكن إنقاذ العام الدراسي ولكن بكلفة عالية وعلى الدولة إقامة نشاط أكبر لدعم القطاع التعليمي. وأشار إلى أن التعليم الخاص لديه معاناته وبما أن المدارس الخاصة اتجهت نحو العرض والطلب أصبح هناك نوع من الفوضى. وقال: "من الممكن أن يتوقف المعلمون عن العمل بحثًا عن مهن أخرى والمطلوب من صندوق التعويضات أن يحسن وضع الأساتذة المتقاعدين".

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