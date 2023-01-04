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في زغرتا... كبّلوا رجلا مسنّا بواسطة حبل وسرقوه!

4
JANUARY
2023
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صـدر عن المديريّة العامة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: "بتاريخ 20/12/2022، وفي بلدة بحويتا قضاء زغرتا، أقدم مجهولون على الدخول الى منزل أحد المسنّين وقاموا بتكبيله والعاملة المنزليّة، بوساطة حبل، وسرقوا مبلغ 5،700 دولار أميركي و3،000،000 ل.ل وسلسلة من الذّهب، وهاتفين خلويين ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة".

وتابع البيان، "على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية لكشف الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الشّعبة الى تحديد كامل هويّة أفراد العصابة التي نفذت عملية السّلب، وهم اللبنانيّون: أ. ن (مواليد عام 1998)، ب. د. (مواليد عام 1998)، ج. ص. (مواليد عام 1996)".

وأضاف، "أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم".

وأشار الى أنه "بتاريخ 29/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد مكان تواجدهم في منطقتي الفيدار وزوق مصبح، حيث نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات متزامنة نتج عنها توقيفهم جميعًا، وتمّ ضبط مبلغ /200/ دولار أميركي، و/4،000،000/ ليرة لبنانية من الأموال المسروقة".

واستكمل، "بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسِب إليهم وأنّهم نفّذوا عملية السّلب المذكورة على متن سيارة مستأجرة قاموا بنزع لوحاتها قبل تنفيذ العملية".

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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