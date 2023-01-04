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امطار متفرقة نحو لبنان.. وهذا ما سيحصل بين الجمعة والسبت

4
JANUARY
2023
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افاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان كتل هوائية رطبة تسيطر فوق شمال مصر وليبيا تتجه تدريجياً نحو لبنان اعتباراً من ظهر الاربعاء وتسبب بتساقط امطار خفيفة عابرة بخاصة في بعض المناطق الجنوبية، على ان تتكدّس السحب الرعدية ليل الخميس فيتحول طقس يومي الجمعة والسبت الى ممطر بنسبة 80% من الاراضي اللبنانية، وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2100متر، ويبقى لبنان تحت تأثير حالة عدم الاستقرار لغاية مساء السبت.

طقس يوم الاربعاء غائم مع تساقط امطار متفرقة لا تشمل كل الاراضي اللبنانية
طقس يوم الخميس غائم مع استقرار بدرجات الحرارة
يتحول الطقس الى ممطر خلال يومي الجمعة والسبت وتكون الامطار متمركزة بشكل لافت في المناطق الجنوبية.

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 14 ليلاً
في البقاع: 13 نهاراً و 04 ليلا
على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 03 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 07 نهاراً و -4 ليلاً
الرياح: غربية سرعتها 10 كم في الساعة تشتد لتلامس 30 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1022hpa
الرطوبة: 65%
حالة البحر :منخفض الموج، حرارة المياه 21

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