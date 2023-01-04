هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر- جولة على رؤساء الطوائف المسيحيين بكندا لتقديم التهاني بالاعياد‎‎

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بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة ، جالت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر ممثلة بشخص منسقها انطوان مناسا والهيئة التنفيذية يرافقهم أمينة سر كولكو كندا عبير شمعون ومسؤول لجنتي الموارد البشرية والشباب في كولكو كندا فادي القسيس على رؤساء الطوائف المسيحيين لتقديم التهاني لهم . وقد شملت الجولة راعي أبرشية كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت ، راعي أبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران ميلاد الجاويش ، راعي أبرشية كندا للسريان الكاثوليك سيادة المطران بول انطوان ناصيف ، ولفيف من الآباء والكهنة الكرام : رافائيل بشارة كاهن رعية مار جرجس ويوسف للأقباط الارثوذكس ، الارشمندريت ربيع بو زغيب كاهن كاتدرائية St-Sauveur ،

الأب برنارد باسط كاهن كنيسة مار إلياس لافال ،

الأب العام شربل جعجع كاهن كاتدرائية مار مارون ،

الخوري إيلي ياشوع كاهن كاتدرائية مار أفرام للسريان الكاثوليك لافال .

تمنّت الهيئة للجميع بأن تحمل الاعياد معها الامن والسلام للعالم ، والخلاص والاستقرار لوطننا الحبيب لبنان .

كما تتمنى الهيئة لكل اللبنانيين منتشرين و مقيمين ميلاد مجيد و سنة مباركة اعاده على الجميع بالخير و البركة و الصحة .