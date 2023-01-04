هل يتّجه معلمو المدارس الخاصة الى إعلان الإضراب المفتوح؟

A + A -

ذكر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه حريص على استمرار العام الدراسي، معتبرا أن هذا الحرص يحتاج لمقوّمات.



محفوض رأى في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أنه تمّ ضرب وحدة التشريع في الموازنة ولم يعط الأساتذة في التعليم الخاص ثلاثة أضعاف رواتبهم كما تمت الزيادة لأساتذة القطاع الرسمي، لافتا الى أن قطاعهم مشمول بسلسلة الرتب والرواتب.



وأشار الى أن "المصارف لم تصرف رواتب معلمي القطاع الخاص بحسب منصة صيرفة أمس".

وأكّد بأن "الأساتذة المحالين إلى التقاعد تمتنع المصارف عن صرف شيكاتهم". وكشف محفوض عن لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي بعد ظهر اليوم.



وقال: "سنتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإذا لم يكن هناك تجاوب سندعو إلى جمعيات عمومية وعلى هذا الأساس نقرّر". و"استبعد محفوض إعلان الإضراب المفتوح، لفت إلى إمكانية تنفيذ تحرّكات في الشارع واعتصامات".



وشدد محفوض على أن "القرار يعود للجمعية العمومية بعد عقدها".