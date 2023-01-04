البطريرك روفائيل بيدروس غادر الى روما للمشاركة في جنازة البابا بنديكتوس

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صدر عن المكتب الاعلامي في بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البيان التالي:

غادر صباح اليوم صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك بيروت متوجها إلى روما يرافقه المطران جورج اسادوريان المعاون البطريركي ومطران بيروت والأب آرام ابراهاميان وذلك للمشاركة في جنازة المثلث الرحمات البابا بنديكتوس السادس عشر التي ستقام في بازيليك القديس بطرس في روما بإسم الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية وشعبها المؤمن.

بحسب المصدر نفسه، أكد البطريرك ميناسيان ان البابا بنديكتوس قد لعب دورا أساسيا في دعم لبنان وسجل مواقف هامة خلال زيارته الرسولية في عام ٢٠١٢، كما طبعت حياته محطات مفصلية حيث اتسم بلاهوته العميق، والحارس الأمين للعقيدة، كما حقق إنجازات كنسية واجتماعية تستحق الوقوف عندها."

أضاف غبطته :" ان البابا بنديكتوس قد شدد على محبته للرب في آخر دقائق حياته حيث قال:" إني أحبك يا رب" وذلك حسب المصادر الفاتيكانية.

فليكن عبوره اليوم محطة لنا نتعلم منها الشجاعة والحكمة والتقوى وثقافة المحبة والتواضع.