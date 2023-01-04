living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطران يهدّدان سلامة الطيران.. و"للتحرّك بسرعة"!

4
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خطران جدّيان يهدّدان سلامة الطيران في لبنان: الاول تكرار حوادث الرصاص الطائش، والذي أصاب مرارًا طيران الشرق الاوسط، وآخرها ليلة رأس السنة، والخطر الثاني يتمثل بكثافة الطيور المحيطة في منطقة المطار، والتي يتخوف ان يؤدي اصطدامها بمحركات الطائرة إلى كارثة بشرية، فهل من يتحرك؟

وشدّد رئيس مجلس إدارة “الميدل إيست” محمد الحوت في تصريح، على أنّ “مسألة الرصاص الطائش تحتاج إلى معالجة جذرية وتطبيق القانون على مطلقي النار”.

أما بالنسبة إلى قضية الحمام والطيور المحيطة بالمطار، والتي تشكّل خطراً على الملاحة، فقال الحوت: “نحن بانتظار أن يحرّك وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي الملف”، مشيراً إلى أنّ “الحل إما عبر القوى الأمنية أو بأن يسمح لنا بجلب صيادين”.

وفي السياق، أوضحت مصادر في مطار بيروت لـ”الجمهورية”، انّ قضية الحمام والطيور المحيطة بالمطار باتت تمثل خطرًا جدّيًا على الملاحة الجوية، والملف أُرسل إلى وزير الداخلية بسام المولوي منذ 4 اشهر الّا انّه لم يحرّك ساكنًا بعد، ولم يتخذ أي اجراء في هذا الخصوص.

وأوضحت المصادر، انّ الخطر الأكبر اليوم لا يقتصر فقط على طيور النورس انما الطيور الصغيرة واليمام المنتشر بكثافة في محيط المطار بسبب ملاصقته لمكب الكوستا برافا الذي يشكّل بؤرة جاذبة للطيور، والتي تشكّل كثافة تواجدها في هذه المنطقة خطرًا على سلامة الطيران.

وتقول المصادر، انّ جلب صيادين لاصطياد هذه الطيور هو أحد الحلول المطروحة، خصوصًا وانّ عدد الحوادث المسجّل بسببها ازداد بشكل لافت اخيرًا، والضرر لا يقتصر فقط على طيران «الميدل ايست» انما على كل شركات الطيران العالمية التي تحطّ في المطار. لذا انّ الحل الجذري مطلوب وبسرعة.

وعن الحملة التي تُساق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مطالبة الحوت بارتكاب مجزرة في حق الطيور، تقول المصادر، انّ حادثة اصطدام طير واحد بمحرّك إحدى الطائرات، كفيلة بحدوث كارثة وسقوط اكثر من 100 قتيل على الاقل. انّ سلامة المسافرين ومطار بيروت مهدّدة، وعلى المعنيين التحرّك.

وكانت انتشرت امس على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر كمية الطيور التي تحطّ على طائرات للميدل ايست قبيل اقلاعها، وفيديوهات اخرى تظهر عددًا كبيرًا من الطيور مقتولة على محركات الطائرة.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout