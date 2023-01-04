خاص - مصادر معنية عن كلام السيد نصرالله: الحرص على التفاهم يُترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم

A + A -

خاص tayyar.org -

رأت مصادر معنية أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطيف وايجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كاف لوحده لمعالجة الخلل الذي حصل.



أضافت: قال السيد نصرالله إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن أحداً في حياته ولن يفعل تحت اي ظرف. وهو لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر. إلّا ان الأمر هو اكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه.



وختمت: من هنا، إن الحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم.