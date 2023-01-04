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عقد جلسة للحكومة قريبًا؟

4
JANUARY
2023
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توقعت مصادر سياسية لـ”اللواء”، ان تعاود الحركة السياسية الرتيبة اساسًا، مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة العديد من المسؤولين والوزراء من الخارج بعدما امضوا عطلة الاعياد هناك، وكأن البلد بألف خير، ولا يعاني من الازمات والمأسي على انواعها، ولكنها استبعدت حدوث تبدلات او متغيرات مهمة بالمشهد السياسي العام، في ظل العجز الفاضح لكل القوى والزعامات، لاي طرف انتمت، عن القيام بأي مبادرة او تحرك، يخرق الجمود الحاصل، وينهي التمترس السياسي بملف الانتخابات الرئاسية، بين مختلف الاطراف السياسيين، باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، والمباشرة بباقي الخطوات المطلوبة لحل الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً. واستبعدت ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً.

اللواء
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