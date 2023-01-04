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دولار السنة الجديدة.. إليكم "التقديرات الأولية"

4
JANUARY
2023
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على الصعيد المالي، افتتحت السنة الجديدة 2023 على إجراء نقدي جديد اتخذه مصرف لبنان قبل نهاية العام 2022، ويقضي برفع سعر دولار صيرفة الى 38 الف ليرة، وفتح الباب امام المواطنين لشراء الدولارات عبر المنصة من دون سقف.

من خلال التجربة المُجتزأة التي شهدها تنفيذ هذا القرار في ايام عطلة نهاية السنة، تبيّن بحسب “الجمهورية” ان المصرف المركزي ورغم الاعلان عن بيع مفتوح للدولار، وضع ضوابط محدّدة، جعلت من الصعب تحقيق تلبية الطلب بكامله. وبالتالي، تسير التقديرات الاولية الى ان سعر صرف الدولار لن يهبط اكثر من سعره الحالي في السوق السوداء، وسيراوح في الحقبة المقبلة ما بين 41 و42 الف ليرة.

في المقابل، من غير الواضح بعد حجم كمية الدولارات التي سيضخّها مصرف لبنان، والفترة التي سيواصل فيها هذا الضخ. لكن بعض المعلومات تشير الى ان هذه العملية ستستمر لفترة كافية لفرض نوع من الاستقرار في سعر الصرف قد يمتد لشهر او اكثر.

وبالنسبة الى المصارف، اصبحت كلها جاهزة لتلبية الطلبات عبر منصة صيرفة، وفق الشروط التي وضعها مصرف لبنان، ووفق “الكوتا” المحددة لكل مصرف. ومن المتوقّع ان تخف حركة الطلب على الدولار في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري.

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