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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2023

4
JANUARY
2023
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 الأخبار: بن غفير: فتيل التفجير

من ينتظرون توافقاً سعودياً - إيرانياً سينتظرون كثيراً | نصرالله: لن نسحب يدنا من التفاهم
وزير الدفاع الفرنسي: قائد الجيش مترفّع عن الرئاسة
رحلة عميل من فريتاون إلى مونروفيا... فالناقورة: وشم الـ«313» لفت بلجيكية شقراء أوقعت محسن في شباك الموساد

 

 

 


الديار: الملف الرئاسي يتأرجح بين حل مرتقب خلال الأشهر الثلاثة الاولى والفراغ الطويل الأمد
المطران صيّاح لـ «الديار»: مبادرة حزب الله جيدة والحوار معه يحتاج الى «شغل كتير»
هل يدعو ميقاتي الى جلسة حكومية جديدة ؟ ماذا قال لزواره؟

 

 

 

 

البناء:حردان: اغتيال سليماني والمهندس إرهاب أميركي وانتهاك لسيادة العراق… يزيد تمسكنا بالمقاومة / نصرالله: ‭}‬ نتنياهو لا يخيفنا وسوف يلتزم بالترسيم ‭}‬ قواعد الاشتباك باقية ‭}‬ حماقة بن غفير قد تشعل حرباً / ‭}‬ لم نطلب رئيساً يحمي المقاومة ‭}‬ يدنا بيد التيار لا نسحبها إلا إذا فعل ‭}‬ لا رهان على التسويات الخارجية /

 

 

 



نداء الوطن: 80 ترليون ليرة مطبوعة في التداول... و"الطّبع" مستمرّ
نصرالله يضع حدّاً لـ"ابتزاز" باسيل: "ما حدا جابرك"!

 

 

 


النهار: لا مرور زمن على الأزمة رئاسياً وحكومياً!

 

 

 


اللواء: مفاجأة الدستوري غداً.. ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة
باسيل «يتحمَّس» لجلسة حكومية تقرُّ سلفة الكهرباء.. واستئناف جلسات الرئاسة في أجواء الإرباك المسيحي

 

 

 


الجمهورية: مشاورات رئاسية تنتظر الترجمة

 

 

 


l'orient le jour: Nasrallah préconise l’élection d’un président « made in Lebanon »

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