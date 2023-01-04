عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2023

الأخبار: بن غفير: فتيل التفجير
من ينتظرون توافقاً سعودياً - إيرانياً سينتظرون كثيراً | نصرالله: لن نسحب يدنا من التفاهم
وزير الدفاع الفرنسي: قائد الجيش مترفّع عن الرئاسة
رحلة عميل من فريتاون إلى مونروفيا... فالناقورة: وشم الـ«313» لفت بلجيكية شقراء أوقعت محسن في شباك الموساد
الديار: الملف الرئاسي يتأرجح بين حل مرتقب خلال الأشهر الثلاثة الاولى والفراغ الطويل الأمد
المطران صيّاح لـ «الديار»: مبادرة حزب الله جيدة والحوار معه يحتاج الى «شغل كتير»
هل يدعو ميقاتي الى جلسة حكومية جديدة ؟ ماذا قال لزواره؟
البناء:حردان: اغتيال سليماني والمهندس إرهاب أميركي وانتهاك لسيادة العراق… يزيد تمسكنا بالمقاومة / نصرالله: } نتنياهو لا يخيفنا وسوف يلتزم بالترسيم } قواعد الاشتباك باقية } حماقة بن غفير قد تشعل حرباً / } لم نطلب رئيساً يحمي المقاومة } يدنا بيد التيار لا نسحبها إلا إذا فعل } لا رهان على التسويات الخارجية /
نداء الوطن: 80 ترليون ليرة مطبوعة في التداول... و"الطّبع" مستمرّ
نصرالله يضع حدّاً لـ"ابتزاز" باسيل: "ما حدا جابرك"!
النهار: لا مرور زمن على الأزمة رئاسياً وحكومياً!
اللواء: مفاجأة الدستوري غداً.. ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة
باسيل «يتحمَّس» لجلسة حكومية تقرُّ سلفة الكهرباء.. واستئناف جلسات الرئاسة في أجواء الإرباك المسيحي
الجمهورية: مشاورات رئاسية تنتظر الترجمة
l'orient le jour: Nasrallah préconise l’élection d’un président « made in Lebanon »