عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2023

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الأخبار: بن غفير: فتيل التفجير

من ينتظرون توافقاً سعودياً - إيرانياً سينتظرون كثيراً | نصرالله: لن نسحب يدنا من التفاهم

وزير الدفاع الفرنسي: قائد الجيش مترفّع عن الرئاسة

رحلة عميل من فريتاون إلى مونروفيا... فالناقورة: وشم الـ«313» لفت بلجيكية شقراء أوقعت محسن في شباك الموساد



الديار: الملف الرئاسي يتأرجح بين حل مرتقب خلال الأشهر الثلاثة الاولى والفراغ الطويل الأمد

المطران صيّاح لـ «الديار»: مبادرة حزب الله جيدة والحوار معه يحتاج الى «شغل كتير»

هل يدعو ميقاتي الى جلسة حكومية جديدة ؟ ماذا قال لزواره؟

البناء:حردان: اغتيال سليماني والمهندس إرهاب أميركي وانتهاك لسيادة العراق… يزيد تمسكنا بالمقاومة / نصرالله: ‭}‬ نتنياهو لا يخيفنا وسوف يلتزم بالترسيم ‭}‬ قواعد الاشتباك باقية ‭}‬ حماقة بن غفير قد تشعل حرباً / ‭}‬ لم نطلب رئيساً يحمي المقاومة ‭}‬ يدنا بيد التيار لا نسحبها إلا إذا فعل ‭}‬ لا رهان على التسويات الخارجية /





نداء الوطن: 80 ترليون ليرة مطبوعة في التداول... و"الطّبع" مستمرّ

نصرالله يضع حدّاً لـ"ابتزاز" باسيل: "ما حدا جابرك"!



النهار: لا مرور زمن على الأزمة رئاسياً وحكومياً!



اللواء: مفاجأة الدستوري غداً.. ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة

باسيل «يتحمَّس» لجلسة حكومية تقرُّ سلفة الكهرباء.. واستئناف جلسات الرئاسة في أجواء الإرباك المسيحي



الجمهورية: مشاورات رئاسية تنتظر الترجمة



l'orient le jour: Nasrallah préconise l’élection d’un président « made in Lebanon »