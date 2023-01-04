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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2023

4
JANUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر سياسي إن السيد نصرالله سجل تفوّقاً مرتين على الخصوم والحلفاء، واحدة بالدعوة لعدم ربط الانتخابات الرئاسية بالتفاوض النووي بالتذكير بتجربة الترسيم ونصيحته يومها، والثانية باستعادة كلامه عن لا نريد رئيساً يحمي المقاومة وقد تورّط خصوم وحلفاء بمناقشة الحزب على فرضيّة معكوسة.

 


خفايا

علق مرجع سياسي على ترشيح معاون وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر لقائد الجيش لرئاسة الجمهورية متوقعا دعمه من حزب الله، لأنه يغطي الحزب أمنياً مستدلاً على ذلك باتهامه الحزب بقتل عنصر اليونيفيل واتهام الجيش بالتسهيل والتلاعب بالتحقيق. فقال المرجع هل هذا دعم أم قطع طريق؟

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تقول مصادر متابعة لمزايدة الخدمات البريدية إنّه على مجلس شورى الدولة أن يصدر حكمه في قضية شركة «ليبان بوست» قبل موعد إجراء المزايدة في 24 الجاري سلباً أو إيجاباً وإنّ أيّ مماطلة بالملف إلى ما بعد تاريخ المزايدة ستكون واضحة المدلول أمام الرأي العام اللبناني.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
يؤكد خبير نفطي أن مجموع المبالغ المدفوعة لبواخر الفيول والمازوت بسبب تأخير عمليات التفريغ تُقدّر بأكثر من خمسين مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة!


غمز
لم يُحرك وزير الأشغال ساكناً لمعالجة شكاوى شركات الطيران الأجنبية من كثافة الطيور في محيط مدرجات مطار بيروت، والتي تهدد سلامة الطيران بسبب احتمالات دخولها في محركات الطائرات!


لغز
يدرس أصحاب المصانع في أكثر من منطقة صناعية إمكانية إنشاء محطات مشتركة على الطاقة الشمسية بعد زيادة تعرفة الكهرباء وارتفاع كلفة المازوت للمولدات!

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