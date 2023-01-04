المطران صيّاح لـ «الديار»: مبادرة حزب الله جيدة... ونتفق معه...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

شكلّت الزيارة التي قام بها وفد من حزب الله الى بكركي للتهنئة بالاعياد، إهتماماً كبيراً لدى بعض الافرقاء السياسيين، اذ إعتبروا انها أنهت القطيعة السائدة، وفتحت الابواب الموصدة امام التواصل والحوار، في سبيل إذابة الجليد القائم ضمن علاقة الطرفين اللذين نقلا بأنّ اجواء اللقاء كانت ايجابية وسوف تتابع.

وفي هذا الاطار أشار النائب البطريركي السابق المطران بولس صيّاح خلال حديث لـ» الديار» الى انّ مبادرة حزب الله بزيارة الصرح كانت إيجابية، لانّ هذا الحراك فتح التواصل من جديد، وإلا كيف سيحصل ذلك من دون أي مبادرة؟، معتبراً بأنّ الحوار مع الحزب يحتاج الى «شغل كتير»، بسبب وجود ملفات خلافية بين الطرفين، ومنها طرح الحياد والمؤتمر الدولي، لكننا نلتقي معهم في ما يخص الدعوة والإسراع الى إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وهذا ما تمّ طرحه خلال اللقاء، اذا دعا وفد الحزب الى ذلك ، والبطريرك الراعي شدّد بدوره على إنتخاب رئيس اليوم قبل الغد، من دون ان يتطرق الى طرح أي إسم مرشح للرئاسة كما قال البعض، لانّنا نعيد ونكرّر بأنّ البطريرك لا يدخل في لعبة الاسماء، وكل ما قيل عن رغبته بوصول أحد المرشحين هو كلام بعيد عن ارض الواقع.



ولفت المطران صيّاح الى انّ البطريرك من دعاة اللعبة الديموقراطية في الملف الرئاسي، فليجتمع مجلس النواب ويصوّت لمَن يشاء ومَن يحظى بأغلبية الاصوات يتولى رئاسة الموقع الاول، لانّ إستمرار الفراغ ممنوع فهو يساهم في تأزيم الاوضاع أكثر كلما طال أمده.