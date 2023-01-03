القناة الرسمية الإسرائيلية تقول إن اقتحام بن غفير لباحات الأقصى جرى بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

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ذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية، أن "اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير لباحات الأقصى جرى بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو".

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانة اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفته بـ"استفزاز غير مسبوق".

ولفتت، في بيان لها، إلى أن "الاقتحام تهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".

وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.

وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، في وقت سابق من اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.