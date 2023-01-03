هكذا هو بكل بساطة، ومع الاسف الشديد، المشهد المحلي اليوم.

يوما، يتبارى المسؤولون على التصريح بأهمية الاستحقاق الرئاسي، واياما يتبارزون بالتشديد على اهمية ايجاد حل للإشكالية الحكومية الراهنة، لكنهم لا ينتخبون رئيسا، فيطول الفراغ، ولا يحلون ازمة العمل الحكومي، فتتفجر الازمة الحكومية، ملفا تلو الملف، ومنها الكهرباء اليوم، على حساب الناس.

حينا، يتنافس المعنيون على الاشادة بالكابيتال كونترول والتنديد بتأخير اقراره، واحيانا يدورون في الحلقات المفرغة اياها، وهم يستعدون لتكرار فعلتهم الخميس مع تجدد اجتماعات اللجان… فلا قوانين ضرورية يقرون، ولا اخرى اصلاحية ينجزون او يطبقون، فيما تهريب الاموال مستمر، وهم في اكثرهم مستفيدون.

وهكذا، مع كل صباح، يفتح الصندوق من جديد، وتبدأ “فرجة” اللبنانيين على فصل جديد من فصول مسرحية لا تعرف نهاية: من السياسة الى الدواء، وبين القضاء والأمن، بدءا بالوضع المعيشي، وليس انتهاء بالتحليلات الاقليمية والدولية التي تملأ الشاشات، وهكذا دواليك.

لكن بين المسرحية والواقع، بين “الفرجة” والحقيقة، مأساة حياة ومعيشة وهجرة، وآلام شعب ووطن، تتقاذفها السنون، فيما المستقبل مجهول، والتعويل فقط على صحوة ضمير وطنية، مع قليل من الحظ، عل نبض الحياة يعود الى الخفقان، في شرايين لبنان.