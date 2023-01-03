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أكدت مصادر حزب الله للـtayyar.org أن انتخابات الرئاسة الأولى شكّلت الطبق الرئيسي على طاولة البحث خلال زيارة وفد حزب الله للصرح البطريركي في بكركي لمعايدة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

وشدّدت المصادر على أن التطرق أتى لناحية ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن وسط توافق حول شخصية تملك المواصفات المطلوبة وهناك أسماء جدية يمكن التفكير بها، لكن في الوقت ذاته لم يأت أيّ من الجانبين على ذكر أي اسم.

وأكدت المصادر أن العلاقة لم تنقطع يوماً بين بكركي وحارة حريك، وهي تأكيد على النهج الذي سلكه الحزب في التواصل مع كل المكونات وبالأخص مع البطريركية المارونية بمن تمثّل.

المصادر لفتت الى أن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام غير صحيح عن أن البحث تطرق كذلك الى موضوع الحياد، لافتة الى أن البطريرك الراعي سأل عن صحة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بعد إصابته بالانفلونزا.

في هذا الوقت اكتفت مصادر بكركي بالقول لموقعنا:"سررنا باللقاء على أمل في أن يكون فاتحة خير للمستقبل".