وزير الأشغال تابع اوضاع نقابة مستوردي السيارات المستعملة

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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً بعد ظهر اليوم، مع وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة ايلي قزي، وتم خلال الإجتماع، البحث في أوضاع النقابة وموضوع إعفائهم من الغرامات المتعلقة بالسيارات المستعملة والمستوردة ما قبل القرار الجمركي في مرفأ بيروت.

اثر ذلك اجرى الوزير حميه الاتصالات اللازمة مع المعنيين، مؤكداً "استعداده للنظر بإمكانية اعفائهم من الغرامات وذلك وفق الاطر القانونية المرعية الإجراء".

بدوره، الوفد شكر الوزير حميه "على تجاوبه وانفتاحه وسرعته، وذلك ضمن الاطر القانونية"، مشيدين بـ"الإيجابية التي اتسمت بها النقاشات مع حمية، والتي وصلت إلى نتائج إيجابية على هذا الصعيد".