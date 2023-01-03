شيخ العقل التقى مجلس نقابة الأطباء وأرسل وفدا للتعزية بالبابا بنديكتوس

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التقى شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - فردان، وفدا من مجلس نقابة الاطباء في لبنان برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش،وعضوية عضوي المجلس الدكتور حبيب حزقيال والدكتور سعد ابو همين والمستشارين القانوني المحامي ميشال ريشا والاعلامي انطوان الحايك، في حضور عضو المجلس المذهبي الدكتور زهير عمر.

وتناول اللقاء الواقع الصحي عموما ودور نقابة الأطباء حيال التحدّيات الصحية الراهنة.

وبعد اللقاء صرّح النقيب بخاش: "تشرفنا بلقاء سماحة الشيخ مع بداية السنة الجديدة بحيث قدّمنا المعايدة وتمنينا ان يكون خيرا وصحة على سماحته والمواطن والوطن، وتطرّقنا خلال اللقاء الى الوضع الصحي، وأكدنا لسماحته اننا كنقابة متمسكون بالوطن والأطباء ونعمل بكل جهد كي يبقى الطبيب اللبناني واقفا الى جانب المريض ويؤدي مهمته الإنسانية على أكمل وجه".

وأضاف: "هناك العديد من التحديّات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي نواجهها، ولكن النقابة تحاول التعامل إيجابا حيال الوضع الراهن وتسفيد من الواقع الراهن ومشكلاته، لرسم سياسة صحية سليمة ومستقبلية للوطن".

جمعية "الغد للتنمية والاسكان"

واستقبل الشيخ ابي المنى رئيس جمعية "الغد للتنمية والإسكان" الوزير السابق عادل حمية وعضو الهيئة الإدارية المهندس نديم نمور، واطّلع منهما على واقع الجمعية وتطلعاتها المستقبلية.

تعزية

وأوفد شيخ العقل قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم وعضو المجلس المذهبي المستشار الشيخ وسام سليقا والمستشار الشيخ دانيال سعيد الى السفارة البابوية في حريصا، لتقديم التعازي باسمه بالبابا بنديكتوس السادس عشر.

وسلّم الوفد السفير البابوي باولو بورجيا رسالة من شيخ العقل في هذا الخصوص.

كذلك أجرى الشيخ ابي المنى اتصال تعزية بوفاة نقيب شعراء الزجل جورج أبو أنطون.