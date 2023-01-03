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محاضر ضبط ومولدات تخالف التسعيرة الرسمية!

3
JANUARY
2023
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استعادت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد والتجارة الإقليمي في الجنوب نشاطها الرقابي المعتاد, اليوم الثلاثاء, بعد عطلة الأعياد, حيث جالت بمؤازرة قوة من عناصر جهاز الأمن العام، في ميني ماركت في مدينة صيدا، وسطرت بنتيجتها محضر ضبط في حق صاحبه لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بـ8 ملايين ليرة.

وتخللت الجولة تنظيم محضري ضبط بحقّ صاحبي مولدين كهربائيين، الأوّل في الصرفند والثاني في عقتنيت الجنوبيتين لمخالفتهما جدول التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة.

كما وجالت دوريات مراقبي وزارة الإقتصاد - حماية المستهلك في محافظة النبطية في المؤسسات التجارية والمواد الغذائية ومحال اللحوم والدواجن والخضر ومحطات المحروقات ومعامل تكرير المياه والمولدات في أقضية وقرى وبلدات محافظة النبطية. 

وحصلت الجولة بمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة البلديات في النبطية وعبا وجبشيت وحبوش وكفرمان وبلدة شويا قضاء حاصبيا, وباشراف رئيس المصلحة بالتفويض محمد بيطار.

وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب ملحمة مخالف.

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