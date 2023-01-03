living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوربس: عائلة ميقاتي تحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة أغنى العائلات العربية!

3
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت مجلة "فوربس" قائمة بأغنى 5 عائلات عربية لعام 2022. جاءت عائلة ساويرس المصرية في المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية.
 
وفقًا لحسابات فوربس لقائمة المليارديرات السنوية، بلغ صافي ثورة عائلة ساويرس 11.2 مليار دولار، وانخفضت بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس 2022 حتى 29 ديسمبر 2022، .
 
واحتلت عائلة ميقاتي اللبنانية (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه طه) المرتبة الثانية ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.
 
وجاءت عائلة منصور المصرية في المركز الثالث بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار. في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.
 
وجاءت عائلة الحريري اللبنانية في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.
CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout