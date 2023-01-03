فوربس: عائلة ميقاتي تحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة أغنى العائلات العربية!

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أصدرت مجلة "فوربس" قائمة بأغنى 5 عائلات عربية لعام 2022. جاءت عائلة ساويرس المصرية في المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية.

وفقًا لحسابات فوربس لقائمة المليارديرات السنوية، بلغ صافي ثورة عائلة ساويرس 11.2 مليار دولار، وانخفضت بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس 2022 حتى 29 ديسمبر 2022، .

واحتلت عائلة ميقاتي اللبنانية (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه طه) المرتبة الثانية ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.

وجاءت عائلة منصور المصرية في المركز الثالث بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار. في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.

وجاءت عائلة الحريري اللبنانية في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.