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تحضّروا.. امطار وبرق ورعد

3
JANUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل من دون تعديل يذكر على الساحل، تهطل أمطار متفرقة في المناطق الساحلية مساء مع رياح ناشطة، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر والذي يؤدي الى هطول أمطار متفرقة في الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية و يستمر حتى صباح الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي اّخر متمركز فوق قبرص و يؤدي الى طقس ماطر مع حدوث برق و رعد .

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال، مع أمطار خفيفة في الداخل.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، تهطل أمطار متفرقة في المناطق الساحلية مساء مع رياح ناشطة، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الدخل وانخفاضها على الساحل، كما يستمر تشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ، وانخفاضها على الساحل مع أمطار متفرقة في المناطق الساحلية والتي تشتد احيانا في الفترة الصباحية مع وصول المنخفض الجوي، و تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 11 درجة، في الداخل من 6 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70 % .

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 769ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,41

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