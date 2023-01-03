أزمة تربوية جديدة تلوح في الافق؟

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كتبت الديار-

تلوح في الافق ازمة تربوية جديدة قد تهدد مجمل العام الدراسي، بعد تهديد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بالتصعيد. وقال بالامس انه لن ينتظر الاجتماع مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للبحث في تأمين مقومات الحدّ الأدنى للمعلّمين، “وإذا لم نأخذ الوعود هذا الاسبوع لن نستطيع الاستمرار في العام الدراسي”. واشار الى أنّ “يوم الخميس ستجتمع روابط المعلمين ونقابة المعلمين والمهن الحرّة والاتحاد العمالي العام في نقابة الصيادلة للضغط على المنظومة السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الحياة الدستورية”.