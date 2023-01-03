الوطن السورية: التقارب الإيراني- السعودي إلى الواجهة... نائب الرئيس الإيراني يلتقي وزير الخارجية السعودي في البرازيل

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الوطن السورية: حضر التقارب الإيراني- السعودي إلى واجهة التداول الإعلامي مجدداً، مع الإعلان عن لقاء جمع نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا أول أمس.

نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شدد حسبما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، على أهمية وضرورة «استمرار المحادثات بين الرياض وطهران، والتي تجري بوساطة عراقية»، وقال: «نحن مصممون على مناقشة الأوضاع والمخاوف القائمة واحدة تلو الأخرى حتى يمكن الوصول إلى نتيجة».

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي خلال لقائه حسيني، أن السعودية تواصل مناقشة الأوضاع والاهتمامات القائمة، من أجل الوصول إلى نتيجة، مشيراً إلى أن «العلاقات بين طهران والرياض تؤثر في المنطقة بأكملها».

يأتي الإعلان عن اللقاء بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لقائه مع نظيره السعودي، على هامش مؤتمر «بغداد 2»، الذي عُقد في الأردن، حيث لفت إلى أن ابن فرحان أبدى استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع طهران، من أجل حلّ الخلافات بينهما.

وفي وقت سابق أمس أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن أجواء المحادثات مع السعودية إيجابية وقال: «الأجواء إيجابية ونأمل عقد جولة جديدة من الحوار بناء على حسن النية».