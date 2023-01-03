عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023

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الديار: فرنجية يحضر بين حزب الله والراعي... والبطريرك يقطع الطريق على بري !

مجلس الشورى ساحة جديدة «للكباش» السياسي بين «التيار» وميقاتي

طهران تنتظر رداً سعودياً حول الحوار ... وقلق فرنسي ــ أميركي من نتانياهو



النهار: "الحزب" في بكركي "توافقي" والاشتباك الحكومي الى تصعيد



الأنباء الكويتية: باسيل يعد بإعلان مرشح ثالث للرئاسة قريباً

بعد انقطاع.. حزب الله مهنئاً الراعي بالأعياد ولا بوادر حلحلة رئاسياً

الوطن السورية: دمشق: استهداف البنى المدنية انتهاك للقانون الدولي ما كان ليتم لولا الحصانة الأميركية … استئناف الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي بعد ساعات من عدوان «إسرائيلي»



الشرق الأزسط: جدل في العراق حول ذكرى سليماني

انقسام شيعي ـ سني ـ كردي... وطهران تريد من بغداد اعترافاً بأنه كان «ضيفاً رسمياً»