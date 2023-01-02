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البستاني رداً على ميقاتي: لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور

2
JANUARY
2023
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائبة ندى البستاني البيان الآتي، تعليقا على بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي:
نأسف أن ليس لرئيس حكومة تصريف الأعمال الوقت الكافي او القدرة لكي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق وقدمها فريقي السياسي لقطاع الكهرباء. كان عليه في أضعف الإيمان التنبّه لتاريخ مشروع المرسوم الذي عرضه على الرأي العام والذي وقعتُه يوم كنت وزيرة للطاقة. كان الأجدى به أن يسأل دوائر رئاسة الحكومة عن مشروع المرسوم هذا المودع لديها منذ سنة ٢٠١٩ ولم يتم البتّ فيه حتى اللحظة.
إن الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ١٠ ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي.
في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور.

 

وكان قد صدر في وقت سابق عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

"يصر"التيار الوطني الحر" ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة، لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان- جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض. لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة "أين الـ10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدت العالم بها؟"، فيما يجدر بها توجيه السؤال الى وزير "التيار" والى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة.
ولان الفجور الاعلامي الذي يعتمده "التيار" لا حدود له سنضطر الى كشف وثيقة (مرفقة بالبيان) تظهر مدى إمساك "وزيرة الظل" ونائبة "وزير الوصاية" على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد.
وتبعا لذلك، ننصحك سعادة النائبة برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اول لحل ازمة الكهرباء".

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