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راحت سَكرةُ رأس السنة...وجاءت فَكرةُ كل السنة

2
JANUARY
2023
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راحت سَكرةُ رأس السنة، وجاءت فَكرةُ كل السنة، وما ينتظرها من استحقاقات مجهولة المصير، على مختلف المستويات.
فمصير الاستحقاق الرئاسي مجهول، ذلك ان غالبية المتكلمين على الشاشات، حقا لا يعرفون شيئا. اما الذين يعرفون، فصامتون، واذا تكلموا، اقتصر حديثهم على العموميات وتفادي الاجابات الحاسمة على الاسئلة الاساسية.
ومصير الاستحقاقات التنفيذية مجهول، بفعل تمسك رئيس الحكومة غير المفهوم بخرق الدستور، ورفض الفريق الآخر بالمقابل التسليم بالأمر الواقع الذي يحاول نجيب ميقاتي ومن يدعمونه فرضَه، وقد عُلم في هذا الاطار ان مراجعات طعن ستقدم غدا امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم المشوهة التي استطيب البعض على ما يبدو، اصدارها هذه الايام.
ومصير الاستحقاقات التشريعية مجهول، بفعل دوران نواب الأمة في حلقة مفرغة من النقاشات، التي تثبت مرة بعد مرة عجزهم عن اقرار القوانين الضرورية لمواجهة الأزمة، تماما كعجزهم عن انتخاب رئيس.
اما مصير الاستحقاقات القضائية والاقتصادية والمالية، فحدّث ولا حرج، فيما الفساد يستشري، والليرة منهارة، من دون ان يبرز في الافق اي بصيص نور.
ففي يوم العمل الاول من العام الجديد، لم يتغير شيء. هذه هي الحقيقة اللبنانية المرة اليوم، عسى ان يحصل قريبا تطور ما، ربما ليس في الحسبان، فتنقلب الامور ايجابا رأسا على عقب، وهذا هو بالفعل جل ما يتمناه اللبنانيون، عدا الصحة طبعا، في العام 2023.

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