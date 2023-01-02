في مقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل...سباق رياضي

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شارك المئات من جنود حفظ السلام من بعثة اليونيفيل في مقر قيادة القطاع الغربي لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في شمع، في سباقات التضامن للركض، التي أطلقها قائد القطاع الغربي قائد الكتيبة الايطالية ماسيميليانو ستيكا، في مبادرة بعنوان "السباق الشهري في القطاع الغربي" والتي تندرج في اطار الروابط القوية بين لبنان وقوات حفظ السلام من إيطاليا ومن دول أخرى.

وشهد السباق مشاركة جنود من جنسيات مختلفة في اليونيفيل لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث تم التبرع بأكثر من 2000 مجموعة أدوات مدرسية ومواد قرطاسية وأدوات تعليمية لبعض المدارس الابتدائية في قرى المناطق الأكثر حرمانًا في منطقة عمل القطاع الغربي لليونيفيل التي تقودها إيطاليا.