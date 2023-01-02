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سليم التقى نظيره الفرنسي ورسالة دعم للقوات المسلحة اللبنانية

2
JANUARY
2023
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استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق له، وعقد اجتماع للبحث في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.

وأكد الوزير الفرنسي استمرار الدعم للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركزا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية. وتطرق الى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتا في هذا الإطار الى أهمية التعاون لمكافحتها.

لوكورنو الذي كان تفقدّ كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" منذ العام 1978، أشاد بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش والقوة عموما والكتيبة الفرنسية خصوصا. ولفت الى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، وأعلن ان لديه تكليفا من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية.

بدوره شكر سليم لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان لا سيما في الأزمات، ودعمها المستمر له ولمؤسساته خصوصًا مؤسسة الجيش اللبناني. وشرح لنظيره الفرنسي المهام الموكلة الى الجيش على الحدود وفي الداخل، لافتا الى إنجازاته في مواجهة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

ولفت الى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، اعتبر ان كل الشعب اللبناني يتطلع الى انجاز هذا الاستحقاق الهام بأقرب وقت.

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