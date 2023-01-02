أثناء دخولها إلى منزلها في كسروان فوجئت بشخص مجهول يخرج منه.. وهذا ما حصل

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 20/12/2022، ادعت إحدى المواطنات أنه أثناء دخولها إلى منزلها الكائن في محلة جورة الترمس-كسروان نهارًا خلال غيابها الموقَّت عنه، فوجئت بشخص مجهول يخرج منه ويحمل بيده كيسًا، حيث أقدم على دفعها وفرّ إلى جهة مجهولة. وتبيّن أنه أقدم على سرقة مجوهرات بقيمة حوالي خمسة آلاف دولار أميركي، ومبلغ مالي باللّيرة اللبنانيّة.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية الفاعل المدعو: ع. د. (مواليد عام 1989، لبناني الجنسيّة)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب وقتل وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ ملاحقات قضائية بجرم سرقة.

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

وبتاريخ 27/12/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة كمينًا محكمًا في محلة الضاحية-عين الدلبة نتج عنه توقيفه على متن دراجة آليّة غير مسجّلة.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة المنزل في محلة جورة الترمس، كما اعترف بسرقة دراجات آليّة من أماكن عدّة في مناطق جبل لبنان وبيروت.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.