القاضية عون عن الوفد الأوروبي: "جماعة عندهم سيادة وعندهم قانون"... وهذا ما يقوله السّيّد المسيح!

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غرّدت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حسابها عبر تويتر وقال: "عام سعيد مملؤ بالخير والبركة الى كل احبائي والى الذين لا يحبوني ايضا. يقول السيد المسيح :"سيكون لكم ضيق في العالم لكن ثقوا انا غلبت العالم"واذا هو غلب العالم سنغلب نحن ايضا بايماننا. لكن توضيح بسيط فيما يتعلق بالوفد القضائي الأوروبي: هودي الجماعة كمان عندهم سيادة. وعندهم قانون ."

وأضافت: "واذا الاموال المبيضة طالت دولهم فمن حقهم ان يتحروا ويدققوا ويطلبوا تحقيق معمق عن هذا الموضوع. فالصلاحية المكانية نتيجة ارتكاب هذه الجرائم في دولهم تتيح لهم ذلك. خاصة وان القضاء اللبناني لا ينفذ الاستنابات القضائية الآتية من الخارج. هناك عدة استنابات بحق الرئيس ميقاتي وسلامة."

وأكملت: "هل سمعتم انه حصل شيء بهذا الخصوص. شخصيا حاولت ان ارسل مساعدة قضائية الى سويسرا لمعرفة من استفاد من الخمس مليار $ المحولين من قبل شركة مكتف.منذ ال٢٠١٥ اربع مليارات مجهولي المصدر.لكن لا جدوى. هذه اموالنا وسيادتنا وحقنا ان نطلب العدالة ونسترجعها وان كان بواسطة القضاء الأوروبي يا هلا."