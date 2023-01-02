نصّار يكشف نسبة الوافدين إلى لبنان!

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كشف وزير السياحة وليد نصّار في حديث للـ"OTV" أنّ "نسبة الوافدين إلى لبنان في العام 2022 بلغت 69 بالمئة بالمقارنة مع العام الذي سبقه". وأكّد أنّه "مؤشر ايجابي".

وأكمل: "خلال الشهر الاخير تم تسجبل وصول 700 الف سائح وحملة "عيدا عالشتوية" ساهمت بارتفاع العدد عن النصف مليون."

وقال نصّار: "اعتقد ان وزارة السياحة اصبحت وزارة سيادية سيسعى كثر للمطالبة بها والتعاون مع "الحزب" بالملف السياحي كان ايجابيا جدا."

وأضاف عن سبب عدم تواجده مع ميقاتي بالقمة الصينية السعودية: "يمكن لو حضرت جلسة الحكومة كنت رحت مع الوفد وهيدا راح مع الـ 2022 وانا ساعة اللي بدي بزور السعودية."

وختم: "اتمنى على الرئيس ميقاتي التشاور مع الجميع قبل اي دعوة لجلسة جديدة ولدي ثقة بانه قادر على التوصل لآلية معينة لتصريف الاعمال بلا المس بالدستور اللبناني."