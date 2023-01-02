منخفضٌ جوّي... استعدّوا

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتنخفض قليلا على الساحل كما يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي وذلك حتى ظهر الثلاثاء، إذ يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق مصر ويتجه جنوبا مما يؤدي الى طقس متقلب في الداخل وجنوب البلاد.

طقس الأيام المقبلة:

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة جنوب البلاد وفي الداخل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية.