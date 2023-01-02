قبلان يقدم تعازيه بالبابا بندكتوس: ما أحوج لبنان الى شراكة مسيحية اسلامية

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تقدم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، بأحر التعازي من دولة الفاتيكان و"أتباع الكنيسة الكاثوليكية بوفاة الحبر الأعظم البابا بندكتوس السادس عشر".



وقال: "نتحسس وجع اللحظة الصعبة، ونؤكد شراكتنا القوية لصوت الحق وآلام الإنسانية وفظاعة ما يطال البشر منذ الخصومة الأولى، بخاصة أن الدين مفهوم سماوي وصرخة مدوية بعالم مظلومية الإنسان، كما نتشارك بالوحدة الطبيعية والأخلاقية للبشر فضلا عن حقيقة الدينونة لله ومفروغية الإرتباط الشامل بالرب العظيم، ونتطلع إلى شراكة مسيحية إسلامية قادرة على أنسنة العلاقات الدولية".



وختم قبلان: "ما أحوج لبنان إلى شراكة مسيحية إسلامية تنهض بآلامه وتخرجه من سرطان الفراغ السياسي، ومن دون هذا التلاقي التاريخي بين المسيحية والإسلام لن تقوم قائمة للبنان".