الأنباء الكويتية: رصاص «طائش» أصاب طائرتين وهاتف مسافر في المطار

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الأنباء الكويتية: بيروت - منصور شعبان-

على الرغم من الجهود التي بذلها الجيش وقوى الأمن الداخلي في سبيل ضبط الأمور، خلال ليلة رأس السنة الميلادية، فقد سجل إطلاق نار ابتهاجا بالسنة الجديدة، في معظم المناطق، وتحديدا حول مطار رفيق الحريري الدولي، حيث أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط عن إصابة طائرتين لها بالرصاص الطائش فيما هي جاثمة على أرض المطار.

وأفادت المعلومات بأن الطائرتين T7-ME9 وT7-ME2 تم سحبهما الى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.

كما نجا مسافر قادم من الخارج من رصاصة طائشة استقرت في هاتفه الخلوي أثناء تحدثه به، فيما كان يجر عربة أمتعته في باحة المطار.