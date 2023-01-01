قاصر غادرت منزل ذويها ولم تَعُد

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صدر عـن المديريـّة العـامـّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العـامّـة، بـلاغ جاء فيه: "تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: إيمان أحمد الأحمد (من مواليد عام 2007، سورية الجنسيّة)".



ولفت إلى أنّها، "غادرت بتاريخ 29-12-2022، منزل ذويها الكائن في بلدة البازوريّة - صور، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر المخيّمات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.