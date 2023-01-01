هذا ما يحمله طقس الأسبوع الأول من السنة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتنخفض قليلا على الساحل كما يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي وذلك حتى ظهرالثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق مصر ويتجه جنوبا مما يؤدي الى طقس متقلب في الداخل و جنوب البلاد.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر على المرتفعات وفي الداخل مع تكون الضباب المحلي على المرتفعات.



الإثنين:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتنخفض قليلا على الساحل كما يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية بشكل متفرق أحيانا.



الثلاثاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة جنوب البلاد وفي الداخل.



الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 3 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، شرقية الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط أحين.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 65 % .

- حال البحر: هادئ . حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,41 .