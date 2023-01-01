الأنباء الكويتية: آخر مستجدات "مركب الموت": الجيش ينقذ 200 مهاجر لبناني وسوري وفلسطيني غرق مركبهم شمال لبنان

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بيروت: أعلن الجيش اللبناني ان البحرية اللبنانية انقذت نحو 200 شخص قبالة شاطئ "سلعاتا " الشمالية ، كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية "بطريقة غير شرعية".

واضاف الجيش اللبناني في بيان له أن 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "يونيفيل"، وصلت إلى موقع المركب الذي كان يغرق قبالة شاطئ "سلعاتا".

هذا، وتحدثت صحيفة "النهار" البيروتية عن وفاة امرأة وطفلة وسقوط جريح بعد غرق قارب الهجرة.



وقد نوه رئيس الحكومة البنانية نجيب ميقاتي بدور الجيش في إنقاذ ركاب القارب .