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توقّعات ميشال حايك للعام 2023.. ماذا جاء فيها؟

31
DECEMBER
2022
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أطلّ ميشال حايك على شاشة  MTV وتحدّث عن توقعاته للعام 2023 للبنان ودول المنطقة.
ماذا جاء في توقعات ميشال حايك؟
لبنان
أكد حايك أن "عصا ستغيّر من الواقع الحالي وعصا لتضرب الفساد وعصا لمن عصى، مرحلة كل شيء بعد ما راح كل شيء العصا السحرية سترسم رؤية للمشوار اللبناني".

وأردف بالقول: "يولد رئيس لبناني من خلال عصا سحرية، وبأول ضربة سحرية تولد حكومة لبنانية".
تابع: "الدولار بكرا جايي دور الاستقرار".
وأشار إلى أنّ "القطاع المصرفي سيرفرف من جديد، والاقتصاد اللبناني سيتعافى"، مؤكداً أن "الفنادق ستكون بين نهضة وانتفاضة".
ورأى أن "ابداع البنك الدولي سيغيرخططه لتفصيل الحلول على مقاس لبنان"
وأشار ألى أن "مؤتمرات "باريس" و"سيدر" كانت مؤتمرات عادية نسبة للمؤتمرات المقبلة في لبنان".
وقال: "جهات أجنبية غربية وعربية بأغلب القطاعات الحيوية ستدعم لبنان.

الرئيس نجيب ميقاتي في خطر وسيبقى أكبر منه.
البترون وشوارعها مسرح لأحداث.
تساؤلات كبيرة وطريقة موت احدى الشخصيات المعروفة.
إسرائيل تخطط لتفجير اكثر من معلم في لبنان.
توسيع رقعة التجسس وتورط أسماء لبنانية معروفة.
أبواب السفارة الأميركية مشرعة.
خرق الدبلوماسية الأميركية في لبنان.
شريط أسود فوق شخصية لبنانية معروفة.
فتح نافذة بملف الموقوفين بتفجير مرفأ بيروت.
أجواء لبنان لن تكون سالكة أمام الطيران الإسرائيلي.
تطورات مفاجئة تعيد فتح ملف المعتقلين في سوريا.
وزير الطاقة أمام طاقة جديدة تغير المشهد.
القبض على شبكة الاتجار بالبشر في لبنان.
تسجيل هدف غريب يكون له علاقة بكرة القدم.
مسلسل من الاحداث غير العابرة بالصفوف العونية وحرس قديم وحرس جديد.
ملف النازحين السوريين سيكون بملف برسم الانفجار.
سلامة الترسيم لن تنفي الأحداث التفجيرية على الحدود.

فرقة مياس بين نجاح ونجاح يتسلل الحسد يصيبها.
2023 صورة استثنائية كبيسة ونحس على السياسيين في لبنان.
طوارئ في السراي الحكومي.
سقوط أحد الوجوه بأسلوب اجرامي.
تحريك مدبر لمسلسل ناري ينطلق من أحد مخيمات فلسطين.
عباس إبراهيم لن يتقاعد رغم تقاعده.
رياض سلامة نجم 2023.
الصرافون مستهدفون.

ظروف استثنائية تفرض على البطريرك الابتعاد عن مكتبه
الرئيس نجيب ميقاتي سيأخذ عبرة من الذين سبقوه.
محاولات انتقامية من وزارة المالية في لبنان.
أحد أولاد الرئيس نبيه برّي في دائرة الاهتمام.
أحداث في حي الشارونة  تهز الإعلام.
داعش يتحرك في شوارع لبنان.
أحد نواب حاكم مصرف لبناني يقبل التحدي.
الدبلوماسية اليابانية في لبنان تتصدر الأحداث.
 
سعد الحريري صدمة بالذهاب والإياب.
الترسيم البحري برسم خرق في المعادلة.
سنة حزينة في الاعلام اللبناني.
ميشال عون يمسح أكثر من سطر أسود في سجلاته.
مسلسل الخطف مستمر.
غادة عون ستحاول حتى لو بجناح واحد.
خرق صادم في جدار الكابيتال كونترول.
بضربة سحرية الاقتصاد اللبناني سيتعافى.
ابداع البنك الدولي سيفصل حلول للبنان.
بضربة سحرية جهات عربية ودولية تدعم لبنان
رئيس جديد للبنان بضربة سحرية.

توقّعات حول سوريا:
الجيش السوري امام امتحان عسير
اكتر من مهمة تحملها اسمى الاسد.
تتعرض اسمى الاسمى لمخاطر.
علي مملوك رجل الفجأة والمفاجأت.
عواصف غير طبيعية تضرب طرطوس.
الكهربا والمحروقات يعيدون الحياة الى سوريا.
النازحون والسوريون يعودون مواكب.

ردة فعل سوريا على عدوان اسرائيلية.
طائرات عربية ذهابا واياب في السماء السورية.

التوقعات حول مصر
تمثال ابو الهول لغز وصدمة
مصر بأكثر من حداد رسمي
السيسي سيأخذ حقه الرئيسي بسد مصر.
فك لغز جديد يمتد الى خارج مصر
الكنيسة القبطية الى الانتشار.
يوم حداد في قناة السويس.

التوقعات حول الكويت:
الصدمة تختار احد افراد آل الصباح
عودة خجولة لبعض المبعدين عن السلطة.
سكوت الكويت لن يكون طويل الامد.
سقوط وجه معروف على ارض الكويت.
 
السعودية:
كل المناصب العُليا في الدولة السعودية ستكون في 2023 تحت امرة ابن سلمان.
سيكون هناك تقدُّم واضح على صحة الأمير النائم في غيبوبة منذُ سنوات في المملكة.
سيكون من نصيب الوليد بن طلال الوقوع في وعكة صحية تجعله يُغيّر روتين حياته بالكامل.
سيظهر كلا من اسماء الأميرين محمد بن نايف، والأمير عبد العزيز بن فهد على الساحة السعودية وفي آل سعود بالكامل.
سيكون هناك الكثير من الانفتاح الذي ستشهده السعودية في الفترة القادمة.
هناك أيضاً العديد من الخطوات الاستباقية التي سيتخذها الأمير محمد بن سلمان من أجل العرش.
سيكون هناك ثغرة في المملكة تجعل الارهاب يستغلها.
سيكون هناك دور للسفيرة السعودية في الولايات المتحدة، حيثُ ستترك هناك بصمتين لها.
ستسود الرياض الأجواء المخيفة التي تنتج عن سكونها وهدوئها.
ستشهد المملكة العديد من الأحداث الغريبة والمُفاجئة التي ستُرعب الكثيرين.
تنحرف الانظار عن الأحداث في الرياض بحدث مفاجىء.
ولي عهد جديد للسعودية؟ ولماذا الولي الجديد؟
التعصّب ينتقم من الانفتاح.
حجر الكعبة سيعبر عن شيء جديد.
الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكة
فيروز وفيروزيات في السعودية.
محمد بن سلمان بالنسخة الاصلية والمقلدة.
لوك جديد للملك بن سلمان.
السعودية ستصلي لاكبر رموزها.
مشايخ السعودية بأزمات متتالية.
سليمان العودة ينتظر على نار.
بن سلمان يوسّع امكاناته نحو الجو.
 
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