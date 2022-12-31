ابي رميا: لنتعلم من أخطاء الماضي ونتطلع الى استراتيجية وطنية....آمل ان تحمل السنة الجديدة الاستقرار المنشود

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أمل النائب سيمون ابي رميا عشية بداية عام جديد ان يعبر لبنان الى الخلاص ويخرج من أزماته.

وفي حلقة خاصة بليلة رأس السنة عبر تلفزيون الجديد وجه ابي رميا رسالة الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلا: "لنتعلم من كل أخطاء الماضي لا سيما اننا على ابواب استحقاق رئاسي ونحن معنيون به جميعا لذا علينا التعاطي بايجابية ووضع ايدينا بأيدي بعض، وان نتناسى كل الأحقاد والامور البغيضة ونتطلع الى المصلحة الكبرى والى استراتيجية وطنية فتكون هدية العيد اسم رئيس للجمهورية يتوافق عليه الجميع".

ابي رميا لفت الى معاناة المواطنين عشية الأعياد التي نلمسها يوميا في كل القرى والبلدات اذ هناك حالات انسانية مؤثرة ومعاناة كبيرة. فالارقام كارثية على مستوى الهجرة والفقر طال اكثر من ٨٠ % من العائلات اللبنانية، وهذا يستدعي تحمل المسؤولية والا تمر دمعات المواطنين وغصاتهم مرور الكرام.

وحيا ابي رميا الاجهزة الامنية التي تعمل ليلا نهارا وتسهر على امن وسلامة المواطنين متمنيا ان تمر ليلة رأس السنة من دون حوادث مؤلمة وذلك يتم عبر عدم القيادة في حالة الثمالة والامتناع عن اطلاق النار ابتهاجا.

وتوجه ابي رميا معايدا اللبنانيين بالسنة الجديدة آملا ان تكون ملأى بالسلام وراحة البال والطمأنينة وان يعيش لبنان واللبنانيون الاستقرار المنشود ويكون السياسيون مساهمين في هذا الاستقرار.