living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا: لنتعلم من أخطاء الماضي ونتطلع الى استراتيجية وطنية....آمل ان تحمل السنة الجديدة الاستقرار المنشود

31
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أمل النائب سيمون ابي رميا عشية بداية عام جديد ان يعبر لبنان الى الخلاص ويخرج من أزماته.
وفي حلقة خاصة بليلة رأس السنة عبر تلفزيون الجديد وجه ابي رميا رسالة الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلا: "لنتعلم من كل أخطاء الماضي لا سيما اننا على ابواب استحقاق رئاسي ونحن معنيون به جميعا لذا علينا التعاطي بايجابية ووضع ايدينا بأيدي بعض، وان نتناسى كل الأحقاد والامور البغيضة ونتطلع الى المصلحة الكبرى والى استراتيجية وطنية فتكون هدية العيد اسم رئيس للجمهورية يتوافق عليه الجميع".
ابي رميا لفت الى معاناة المواطنين عشية الأعياد التي نلمسها يوميا في كل القرى والبلدات اذ هناك حالات انسانية مؤثرة ومعاناة كبيرة. فالارقام كارثية على مستوى الهجرة والفقر طال اكثر من ٨٠ % من العائلات اللبنانية، وهذا يستدعي تحمل المسؤولية والا تمر دمعات المواطنين وغصاتهم مرور الكرام.
وحيا ابي رميا الاجهزة الامنية التي تعمل ليلا نهارا وتسهر على امن وسلامة المواطنين متمنيا ان تمر ليلة رأس السنة من دون حوادث مؤلمة وذلك يتم عبر عدم القيادة في حالة الثمالة والامتناع عن اطلاق النار ابتهاجا.
وتوجه ابي رميا معايدا اللبنانيين بالسنة الجديدة آملا ان تكون ملأى بالسلام وراحة البال والطمأنينة وان يعيش لبنان واللبنانيون الاستقرار المنشود ويكون السياسيون مساهمين في هذا الاستقرار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout