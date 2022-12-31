living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكاري بعد تهنئة إمام: للإعلام دور بارز في تغيير الصورة القاتمة لمدينة طرابلس

31
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية - أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن "للإعلام دورا بارزا في تغيير الصورة القاتمة لمدينة طرابلس، وسيكون لنا كوزارة دور مهم في إعادة إحياء تراثها".

 
كلام المكاري جاء خلال الزيارة التي قام بها الى دار الفتوى في طرابلس لتقديم التهنئة للمفتي الشيخ محمد إمام.

وفي تصريح للإعلاميين قال: "اليوم تشرفنا بزيارة سماحته بهدف تهنئته بالموقع الجديد، ونشد على أياديه في ظل الظروف الصعبة، نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينتنا الثانية طرابلس. الحقيقة أننا في الشمال نتأثر كثيرا بأي حدث يقع في أي منطقة لبنانية، ونحن نستنكر أي حدث في طرابلس وندينه لأننا على يقين تام بأن شعب طرابلس طيب منفتح ومعتدل، ولطالما كانت العلاقة وثيقة بين  زغرتا وجارتها الكبيرة طرابلس عاصمة الشمال، هذا الأمر تربينا عليه ونحن سنورثه لأبنائنا. وكوزارة إعلام، سنعطي كل الاهتمام لطرابلس بهدف محو الصورة القاتمة لدى بعض اللبنانيين الذين يعتقدون أن المدينة مختلفة، وهذا ما نرفضه وسنسعى الى إظهار الحقيقة التي أعرفها".

 
وختم: "وجهنا الدعوة لسماحته لزيارة منطقة زغرتا، وسنعمل على التحضير لها من خلال زيارة الرعية والفعاليات والبلدية. نحن بحاجة لدعم العيش الواحد الذي نمتاز به منذ سنوات طويلة، خاصة في هذه الظروف الصعبة".

 

بدوره قال إمام: "نشكر الوزير على هذه الزيارة الكريمة الى دار الفتوى وتهنئته التي نثمنها أولا على المستوى الشخصي والعلاقة العزيزة، وثانيا على المستوى الوطني إذ يتركز الحديث على الهم الشبابي وتأكيد المؤكد عن الترابط بين كل المناطق والتاريخ المشترك بين طرابلس وزغرتا".

وختم: "تناولنا الهم اللبناني والإعلامي بشكل عام والمرتبط بالظروف القاسية التي نعاني منها، والتعاون للمساهمة في التخفيف، إن لم نقل الحلول، كل من موقعه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout