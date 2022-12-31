نصّار معايداً اللبنانيين المقيمين والمغتربين: نحرص على إبقاء لبنان على الخريطة السياحية العربية والعالمية

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شكر وزير السياحة المهندس وليد نصّار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ وأعضاء الهيئة على إشراكهم النجوم اللبنانيين السبعة في سهرة عيد رأس السنة الميلادية Trio Arabic Night مساء اليوم في موسم الريّاض، والتي تعدّ مؤشراً إضافياً إلى العلاقات التاريخية والتقدير المتبادل والمحبّة بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما.

واعتبر نصّار في بيان له، أنّ النجوم السبعة هم صورة لبنان الجميلة التي نعمل جاهداً منذ وصولنا إلى وزارة السياحة على إظهارها، ووضع بلدنا على الخريطة السياحية العربية والعالمية، وهم يحيون اليوم سهرة يرفعون فيها اسم لبنان عالياً، إلى جانب النجوم اللبنانيين الذين يحيون سهرات في مختلف دول العالم وفي لبنان الذي يشهد نشاطات فنية وترفيهية في مختلف فنادقه ومطاعمه ومؤسساته السياحية على أراضيه كافة. ودعا اللبنانيين المقيمين والمغتربين في دول العالم أجمع لمتابعة السهرة المميزة في موسم الرياض عبر شاشات التلفزة والمواقع الإلكترونية التي تنقله مباشرة عبر منصاتها.

وختم بيانه متمنياً للبنانيين سنة خير وسلام واستقرار، وأن ينعم الله عليهم بالخير والصحة وراحة البال. وكلّ عام والجميع بخير.