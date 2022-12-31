بعد ملاحقة بعض الاطباء في ملف النافعة... النقابة تعلّق!

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أعلنت نقابة الأطباء في بيان، أنه "بعد ملاحقة بعض الاطباء المنتسبين الى النقابة من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نازك الخطيب، يهم النقابة الاشارة الى ما يلي: تبلغنا من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تعيين جلسة للاستماع الى الاطباء الملاحقين أمام المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ 27/12/2022، وقد أجلت الجلسة الى تاريخ 29/12/2022 حيث حضر محامي النقابة وبين موقفها مما يجري، وهو موقف يستند الى قانون الآداب الطبية".



وأضافت, "بعد الاستماع الى الأطباء المعنيين اتخذ القرار بتوقيفهم على ذمة التحقيق وإحالتهم الى المرجع القضائي المختص".



وإذ اكدت "حرصها كل الحرص على كرامة الاطباء وحقوقهم، كما الحرص، على حقوق المرضى والمواطنين وعلى الأمن الصحي للمجتمع بأكمله" شددت على ان "لها ملء الثقة بالقضاء، وهي، في هذه القضية خصوصا، تؤكد أنها وسائر المنتسبين إليها، تحت سقف القانون".

وتابعت, "لكنها، وفي موازاة ذلك، ستقف الى جانب الطبيب طالما أن تورطه في أي مخالفة لم يثبت، وستدافع عنه بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما أن النقابة تجري، في إطار القانون، الاتصالات اللازمة إسهاما منها في جلاء الحقيقة وتسريعا في الإجراءات القانونية حتى لا يطول توقيف المعنيين نظرا لطبيعة مهماتهم".



وختمت نقابة الأطباء بيانها: "إن النقيب ومجلس النقابة يواكبون هذه القضية الحساسة ويتخذون المواقف والاجراءات المناسبة بشأنها حفاظا على كرامة النقابة وكرامة الطبيب في آن".



وكان عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، بأن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب أوقفت عددًا من الأطباء في إطار التحقيقات بملف النافعة, بعد الإشتباه بإعطائهم إفادات طبيّة مخالفة للقانون مقابل الحصول على "دفاتر سوق".



كما أفادت المعلومات بأن "الأطباء الذين أوقفتهم القاضية نازك الخطيب في إطار التحقيقات بلغ عددهم 12 طبيبا".