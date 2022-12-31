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ضربه بالـ"ساطور" على رأسه... جريمة مروّعة في زحلة!

31
DECEMBER
2022
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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة, بلاغٌ جاء فيه: "بتاريخ 25-12-2022، حصل إشكال بين شخصين من الجنسية البنغلادشية في المدينة الصناعية – زحلة تطوّر الى تضارب بأدوات حادّة، وأدّى إلى إصابة أحدهما بكسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ نتيجة تعرّضه لضربة "ساطور" على رأسه، أدخل على إثرها إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه ويدعى: م. ن. (مواليد عام 1983)".

وأضاف, "على الفور، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها في مكان حصول الإشكال، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الى كشف هويّة الفاعل، وهو المدعو: ح. ت. (مواليد عام 1988), وبالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه به في المدينة الصناعية – زحلة، وضبطت أداة الجريمة".

وتابع, "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه وأنّه أقدم على ضرب المغدور بالساطور على رأسه بسبب خلافات شخصية بينهما". 

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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