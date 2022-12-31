عناوين الصحف ليوم السبت 31 كانون الأول 2022

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الأخبار

ـ اجتماع الحكومة: مشروع تفجير جديد

ـ مغارة النافعة: توقيف أطباء وملاحقة مخاتير... وتزوير سجلات عدلية

ـ إيواء القاصرين والقاصرات في السجون اللبنانية: «تأهيل» الأحداث ليصبحوا «مجرمين»!

ـ أنا القويّ، وموتي لا أُكرّره

البناء

ـ بوتين وبينغ يقدمان نموذج الشراكة الصينية الروسية للعلاقات الدولية والتكامل الاقتصادي

ـ واشنطن ترد على اللقاء التركي السوري باستهداف حافلات العاملين في حقول النفط… و»القومي» يدين

ـ نصرالله يؤجل الكلام لإطلالة الثلاثاء… والتأزم الحكومي يعاود الظهور عسكرياً ومالياً

الجمهورية

ـ 2023: سنة الإستحقاقات والتحديات

ـ الـ 2022 بكل مآسيها

ـ إعتراض غير دستوري وإنما شعبوي

ـ طالما انّ «التأريخ ملزم»، الفصل بين أعوام ثلاثة مستحيل!

ـ اللّبنانيات ينجبن في المخيّمات!

اللواء

ـ لبنان على أبواب سنة رابعة للأزمة.. بلا رئيس ولا سلطة تنفيذية

ـ برّي يُؤيد جلسات الحكومة.. و7700 عنصر لحماية الكنائس والاحتفالات

ـ الضفة تواجه أولى طلقات حكومة نتنياهو

ـ صواريخ على القاعدة الأميركية في ريف دير الزور.. وداعش يُهاجم حقلاً للنفط