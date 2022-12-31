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عناوين الصحف ليوم السبت 31 كانون الأول 2022

31
DECEMBER
2022
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الأخبار

ـ اجتماع الحكومة: مشروع تفجير جديد
ـ مغارة النافعة: توقيف أطباء وملاحقة مخاتير... وتزوير سجلات عدلية
ـ إيواء القاصرين والقاصرات في السجون اللبنانية: «تأهيل» الأحداث ليصبحوا «مجرمين»!
ـ أنا القويّ، وموتي لا أُكرّره

البناء
ـ بوتين وبينغ يقدمان نموذج الشراكة الصينية الروسية للعلاقات الدولية والتكامل الاقتصادي
ـ واشنطن ترد على اللقاء التركي السوري باستهداف حافلات العاملين في حقول النفط… و»القومي» يدين
ـ نصرالله يؤجل الكلام لإطلالة الثلاثاء… والتأزم الحكومي يعاود الظهور عسكرياً ومالياً

الجمهورية
ـ 2023: سنة الإستحقاقات والتحديات
ـ الـ 2022 بكل مآسيها
ـ إعتراض غير دستوري وإنما شعبوي
ـ طالما انّ «التأريخ ملزم»، الفصل بين أعوام ثلاثة مستحيل!
ـ اللّبنانيات ينجبن في المخيّمات!

اللواء
ـ لبنان على أبواب سنة رابعة للأزمة.. بلا رئيس ولا سلطة تنفيذية
ـ برّي يُؤيد جلسات الحكومة.. و7700 عنصر لحماية الكنائس والاحتفالات
ـ الضفة تواجه أولى طلقات حكومة نتنياهو
ـ صواريخ على القاعدة الأميركية في ريف دير الزور.. وداعش يُهاجم حقلاً للنفط

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