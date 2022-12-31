أسرار الصحف ليوم السبت 31 كانون الأول 2022

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البناء

قال مصدر إعلامي روسي إن في إعلان لقاء الرئيس الصيني بالرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف حاملا رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى لقاء الفيديو بين الرئيسين الروسي والصيني رسائل حول الشراكة الاستراتيجية خصوصاً في أسواق الطاقة والتكامل العسكري.



قال مصدر وزاري إن خلافاً حول بند مقترح لجلسة حكومية مقبلة أعاد تسخين الأجواء حول العمل الحكومي والمراسيم ونتج عنه عدم توقيع وزير الدفاع قرارات تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري وإصداره أول قرار بتعيين بديل بالوكالة لأحدهم واعتماده صيغة مختلف عليها لمرسوم الترقيات.

الجمهورية

ـ تبيّن لمسؤولين في هيئة قيادية أنّه لا لزوم لدورهم الإستشاري إن كانت خطوات «الرئيس» على هذا النمط الغريب العجيب.

ـ أزمة ديبلوماسية بدأت تلوح في الأفق نتيجة صدام وقع بين أحد الوزراء وسفير دولة أجنبية.

ـ يراهن مرجع كبير على تبدّلات في مواقف بعض الأفرقاء في وقت ليس ببعيد حيال استحقاق حسّاس، بعد أن يلمسوا أن خياراتهم غير قابلة للتحقيق.

اللواء



مرشح من بين مرشحي بكركي الأربعة قبل عشر سنوات، يتلقَّى رسائل طيبة أوروبية وعربية، مع استمرار دولة كبرى بوضع «فيتو» على انتخابه.



يلتزم نواب في دائرة حزب بارز الصمت إزاء العجز عن وضع اهداف تتعلق بالفساد على الطاولة، من دون التوصل الى نتائج حاسمة او عائمة.



سمع رئيس تيار مشاكس كلاماً واضحاً من جهات عربية، تردد في الفترة الأخيرة على زيارتها، ان لا قدرة لهذه الجهات، لرفع العقوبات الاميركية عنه في هذه المرحلة او في المدى القريب!