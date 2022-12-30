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يحيى: التفاهم الداخلي هو المدخل إلى الحل

30
DECEMBER
2022
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وطنية - أكد  النائب محمد يحيى في حوار ل"تلفزيون لبنان" أن "الوضع الاقتصادي، والوضع ككل صعب جدا،"، وقال: "خرجنا من أعوام صعبة، ونحتاج فعلا إلى تفاهم داخلي، وإن لم يوجد، سيصبح من الصعب حصول انتخابات رئاسية. نتمنى ألا نصل إلى هذا الموقف على الصعيد الداخلي. أما خارجيا فيمكن أن تكون هناك مشاورات لحل الأزمة الرئاسية والحكومية في آن معا".

أضاف: "الأفضل أن نتفق داخليا مع بعضنا، فهذا الفراغ الرئاسي لا بد من حله، وكنت بهت إلى ضرورة الاتفاق. لذا، لا بد من تحركات لإصلاح الموقف وإنقاذه".

وعما إذا كان موعد انتخاب الرئيس قريبا أو ما زال بعيدا، قال: "إن الاتفاق إذا حصل تحل المشكلة. أما إذا لم نتفق داخليا فلن يكون الحل قريبا. في النهاية، علينا الإسراع في اتخاذ الخطوة الإيجابية، فالخارج يشترط المساعدة وتقديمها إلى لبنان حين يتم التوافق داخليا"

وأشار إلى أن "لا اسم محددا مطروحا، وقال: "من خلال التسوية، يمكن طرح أسماء عدة".

واعتبر أن "فكرة الغطاء الطائفي لرئيس الجمهورية غير سليمة"، مؤكدا "وجوب الخروج منها"، متمنيا "التفاهم الداخلي لأنه المدخل إلى الحل".

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