المكتب الاعلامي لوزير الشؤون: حجار استحصل على موافقة ديوان المحاسبة على فروق رواتب ونفقات وعقود الرعاية

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وطنية - اعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في بيان ، انه "بعد جهود حثيثة وجبارة منذ الصباح الباكر، توصل الوزير حجار للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي الراتب عن 3 اشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود اجارة الخدمة. كما تمكن من الاستحصال على موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها وعقود الانحراف، بعد ان خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022".